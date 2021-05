Casa & Video abre mais de 200 vagas de emprego em São Paulo

A Casa & Video, uma das maiores redes de varejo do Brasil, anuncia a abertura de mais de 200 vagas de emprego com a sua expansão para o mercado de São Paulo, com a inauguração de 15 lojas este ano.

As oportunidades são para as funções de operador de loja, operador fiscal, promotor de vendas, gerente, subgerente de checkout e subgerente.

As primeiras a serem inauguradas serão em Pindamonhangaba, Cidade Dutra, Largo Treze, São Mateus, São Miguel Paulista e Jardim Ângela.

Os interessados devem acessar o site de vagas da empresa e se inscreverem nas oportunidades com “São Paulo e região” no nome.

Com aproximadamente 3 mil colaboradores e mais de 150 lojas na região Sudeste, a Casa & Video planeja triplicar o tamanho em 5 anos (2021-2025). A rede oferece um sortimento com mais de 10 mil itens, dentre produtos em utilidades domésticas, celulares, eletroportáteis, ferramentas, organizadores e climatizadores, com mais de 2 milhões de produtos vendidos e mais de 1 milhão de clientes atendidos por mês.