Casais têm carta de amor personalizada e espaço para fotos no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco também entrou no clima da data mais romântica do ano com uma programação especial. Neste Dia dos Namorados, os casais podem registrar momentos em lindas fotos e ganharem cartas de amor personalizadas, produzidas pelo artista Lucas Medeiros.

Os espaços instagramáveis estão disponíveis no 1° Piso, ao lado da Magnólia, até o Dia dos Namorados. O artista e influenciador Lucas Medeiros @letrasdolucas, especializado no estilo lettering, marca presença no shopping center no dia 12, das 18h às 21h, ajudando os casais a representarem o amor em uma carta personalizada.

Para completar o passeio, os restaurantes do shopping center oferecem o clima perfeito para a comemoração. Outback, Pecorino, Coco Bambu e Bullguer, localizados no 2º Piso, trazem um tempero extra de amor e romantismo com um ambiente sofisticado.

As opções da Praça de Alimentação não ficam de fora e trazem opções para todos os gostos, como os pratos da Vivenda do Camarão, Divino Fogão, Empório de Comidas, Mania de Churrasco!, Mei Mei e Spoleto, e as sobremesas do Chiquinho Sorvetes, Bacio di Latte, Mr Cheney, Kopenhagem, The Good Cop Donuts e Cacau Show.

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.