Casal de namorados cometia assaltos em Osasco

Na manhã desta terça-feira (7), policiais militares do 14º Batalhão apreenderam uma adolescente que admitiu que cometia assaltos junto ao namorado na região do Jardim São Pedro, em Osasco.

De acordo com a PM, por volta das 05h14, os policiais militares foram informados via COPOM que alguns indivíduos estavam efetuando roubo a transeuntes na via. Imediatamente as equipes intensificaram o patrulhamento e abordaram uma adolescente com as características informadas na rua Antonio Peres Paniágua. Com ela, foram encontrados um aparelho celular e R$ 179 em dinheiro.

Após ser questionada, ela confessou ter roubado os itens junto ao seu namorado. A jovem relatou que o homem cometia os assaltos com uma arma de fogo, enquanto ela recolhia os pertences das vítimas. Eles haviam acabado de cometer um roubo e haviam se separado para dificultar a identificação pela polícia.

A adolescente informou ainda o caminho que o namorado realizava e o local onde era combinado dispensar a mochila com os pertences roubados das vítimas para pegarem posteriormente.

Os policiais militares iniciaram a varredura pelo local informado próximo a uma calçada em uma rua nas proximidades e encontraram a mochila utilizada nos roubos, que continha um aparelho de celular de marca iPhone, produto do roubo.

Após contato com as vítimas, ambas reconheceram a abordada como sendo autora do roubo, bem como seus pertences. A adolescente foi encaminhada ao Distrito Policial, onde foi realizado o auto de apreensão em flagrante delito por ato infracional de roubo. O namorado está foragido.