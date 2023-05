Casal de Osasco cria Vakinha para recomeçar após incêndio destruir loja e barbearia

Após um incêndio de grandes proporções destruir a loja Sem Chilique e a barbearia No Talentinho, no Jardim D’Abril, em Osasco, o casal Fabricio Souza e Paloma Reis busca forças para recomeçar.

Os proprietários dos estabelecimentos, que funcionavam na Avenida Prestes Maia, atuam na área da beleza há mais de 10 anos e viram o espaço e os instrumentos de trabalho virarem cinzas. “Você deposita todas as suas fichas na realização de um sonho e, do nada, vê tudo desabar”, lamentou o barbeiro, em um vídeo publicado no Instagram.

Sem condições financeiras para restituir tudo o que foi perdido no incêndio, o casal de Osasco decidiu criar uma vaquinha online para arrecadar fundos. Até a noite desta sexta-feira (26), mais de R$ 6 mil já foram doados por centenas de pessoas, mas o valor ainda está longe da meta de R$ 100 mil.

Uma das primeiras coisas que o casal pretende fazer é restituir os instrumentos de trabalho da equipe. “Não era só o nosso sonho. A gente conta com pessoas que agregam valor aqui. Os meninos que trabalhavam com a gente estavam na luta trabalhando para realizar os sonhos deles”, disse Fabricio.

“Meu intuito é resolver a vida das pessoas que estão precisando. E aos poucos a gente vai voltar a ser o que era antes”, completou o barbeiro. “A gente veio do nada, não tinha nada… Mas não vou desanimar, não. O que me deixa abatido é ver minha esposa triste, mas nós vamos recomeçar tudo de novo”, finalizou.

No Instagram, o casal tem agradecido a todos que têm se solidarizado nesse momento difícil. Quem quiser abraçar a causa e ajudar o casal nesse recomeço pode doar diretamente no link da Vakinha.