Casal é detido com grande quantidade de drogas em Osasco

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de segunda-feira (1) em Osasco. A ação foi realizada por policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar durante patrulhamento de rotina.

Os agentes notaram um veículo Renault Logan com películas escuras circulando pela rua Dália, no Jardim das Flores, o que dificultava a identificação dos ocupantes. Ao tentarem realizar a abordagem, o carro acelerou em direção à rua Aristides Bellini, onde um casal desembarcou do banco traseiro.

Durante a revista, os policiais encontraram com o homem uma sacola contendo uma bolsa térmica repleta de entorpecentes. O motorista do veículo se identificou como prestador de serviço de transporte por aplicativo e mostrou aos policiais os dados da corrida em seu celular.

Os suspeitos e o motorista foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Osasco para os procedimentos legais. No total, foram apreendidos 892,48 gramas de maconha, 86,76 gramas de cocaína e 113,36 gramas de crack.

O caso revela uma nova tática utilizada por traficantes, que estão recorrendo a serviços de transporte por aplicativo para tentar passar despercebidos.