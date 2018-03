Casal é flagrado por helicóptero fazendo sexo em rua de Osasco

Na tarde desta quinta-feira (1º), um casal foi flagrado fazendo sexo em uma via que dá acesso exclusivo ao 4º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, localizado na Alameda Florêncio José Carneiro, em Osasco.

O ato foi gravado pelo helicóptero da Record TV. Quando o casal percebeu a presença da aeronave, os dois entraram em um veículo e foram embora.

Fazer sexo em via pública configura crime de ato obsceno previsto no artigo 233 do Código Penal Brasileiro, com pena de detenção de três meses a um ano ou multa.