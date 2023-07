Casal é preso por tráfico de drogas no Piratininga

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar prenderam um casal por tráfico de drogas, no bairro Piratininga, em Osasco, no sábado (30). A equipe estava em patrulhamento na região quando abordou os suspeitos.

Segundo a PM, o casal estava com duas mochilas. Com eles, foram localizadas diversas drogas, sendo 1,2kg de maconha, 34 pedras de crack, 112 porções de cocaína e R$ 381,30 em dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, o homem e a mulher confessaram a venda de entorpecentes na região e foram conduzidos ao DP de Osasco, onde permaneceram à disposição da Justiça.

