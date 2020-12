Casal osasquense faz sucesso no YouTube com paródias, games e web séries

Gabriel Xavier e Shirley Manholer estão juntos desde 2010. O casal, que começou sua história em Osasco, faz sucesso no YouTube com games, desafios, paródias, web séries e esquetes. Com quase 550 mil inscritos e mais de 110 milhões de visualizações, o canal “Gabriel e Shirley” aborda temas atuais voltados à família, com bom humor e criatividade.

O casal também é dono do canal “Mundo Aquarela Kids”, com conteúdo voltado para as crianças. São desenhos educativos e personagens criados pela dupla, que além do YouTube também podem ser vistos na Claro NOW, Amazon Prime e Vivo Play.

Com os projetos, eles mostram que é possível trabalhar juntos, mesmo com o desafio de inovar sempre e os problemas cotidianos de todo relacionamento. Shirley afirma que ao trabalhar com a plataforma, realiza um sonho muito antigo. “Desejei criar, cantar, atuar e apresentar desde pequena. Lembro que ganhei de presente do meu pai um microfone de verdade quando tinha 9 anos”.

Gabriel não esconde o amor que sente pelos projetos que desenvolve com a esposa. “Amo fazer paródias, fiz algumas no Mundo Aquarela Kids e hoje também faço para o canal Gabriel e Shirley. As paródias me deixam em contato com a música que é minha grande paixão e consigo passar mensagens divertidas e importantes através dela”, explica.

Um dos vídeos mais comentados do canal Gabriel e Shirley é “Não Vou Sair”, paródia da música Deixe-me Ir – 1Kilo (Baviera, Knust e Pablo Martins). Ele foi gravado há oito meses e não poderia ser mais atual. De forma séria, responsável e comprometida, Gabriel e Shirley falam do novo coronavírus e alertam os jovens sobre a importância de evitar aglomerações. “Por enquanto, agora, evite ir lá fora, cuidado ao sair. Desmarca os encontros, chega de dar voltas, fuja da aglomeração, olha, proteja quem está em sua volta”, afirma o casal em um dos trechos da paródia.

Embora o vídeo tenha sido gravado no começo da pandemia, o casal afirma que continua sendo importante porque ajuda a família a discutir o tema, principalmente ao observar, nos últimos dias, o relaxamento em relação às medidas de segurança por parte dos jovens, com festas e aglomerações. “A música é uma forma de alcançar os corações. E é isso que queremos”, afirmou Shirley.

Gabriel Xavier, de 30 anos, é formado em Audiovisual. Já Shirley Manholer tem 39 anos, é a mãe apaixonada de João Pedro, 13, cursou Rádio e TV e depois se tornou atriz. Atualmente o casal mora em Vargem Grande Paulista, porém a história de amor começou em Osasco.