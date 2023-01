Casal passa 16 horas nas mãos de bandidos e é libertado próximo à Raposo Tavares

Um homem e uma mulher foram libertados, na tarde desta sexta-feira (13), na região da rodovia Raposo Tavares, limite entre Osasco e São Paulo. Eles foram sequestrados, na noite de ontem, em Pinheiros, na zona Oeste.

O “Brasil Urgente”, da Band, mostrou o momento em que a Polícia Civil do 49º DP localizou as vítimas, que foram libertadas numa loja de sofás, na Raposo Tavares. Ao Datena, uma das vítimas disse que passou 16 horas nas mãos dos criminosos.

A polícia foi acionada pela mãe de uma das vítimas que estranhou o fato da filha não ter voltado para casa. As transações bancárias e saques feitos desde o desaparecimento do casal chamaram a atenção dos policiais que iniciaram as buscas.

Na tarde de hoje, as buscas se concentraram no Jardim Boa Vista e no limite entre Osasco e São Paulo, próximo à Raposo Tavares. As vítimas foram libertadas e localizadas pela polícia numa loja de sofás.

Até o momento, ninguém foi preso. “O primeiro passo era trazer as duas vítimas para a família. Agora, vamos atrás dos criminosos”, disse o delegado Leandro Rangel, do 49º Distrito Policial, ao “Brasil Urgente”.