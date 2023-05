Casal que furtou roupas em loja de shopping em Barueri é preso em Jandira

Um casal acusado de furtar roupas de uma loja de departamentos que fica no Shopping Tamboré, em Barueri, foi preso pela Polícia Militar, em Jandira, na quarta-feira (10).

O homem e a mulher foram localizados por meio da placa do veículo utilizado para a fuga após o crime. Com as informações em mãos, policiais militares chegaram até a residência do casal. No endereço, o homem teria negado envolvimento com o crime, mas o nervosismo chamou a atenção das equipes.

Segundo a PM, o suspeito mostrou onde escondeu as roupas furtadas quando soube que sua esposa estava na delegacia. Mais de 30 peças de roupas, entre calças, camisetas, blusas e bolsas, estavam escondidas dentro de um terreno ao lado da residência dos indivíduos.

A mercadoria foi recuperada. Já o casal foi detido e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado.