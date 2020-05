Casal recebe alta após covid-19 e família celebra com carreata em Cotia

Após se recuperar do novo coronavírus (covid-19), um casal de Cotia foi recebido pela família com uma comemoração na estrada, com direito a cartazes e bexigas, nesta quarta-feira (6).

No vídeo publicado pela rádio Toque da Cidade (assista abaixo), familiares do casal, moradores de Caucaia do Alto, aparecem em ao menos cinco veículos enfileirados, em clima de muita emoção e felicidade pela recuperação do casal.

A mulher recebeu a alta do hospital primeiro, mas o marido, que também testou positivo para a doença, precisou ficar na UTI por alguns dias. Ao deixarem o hospital, fizeram o trajeto para casa ao som de buzina e gritos de alegria.