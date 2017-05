A Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizará no dia 27 de maio, às 9h, a 23ª edição do Casamento Comunitário.

A celebração que acontecerá no Ginásio de Esportes da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito/zona Sul), localizada na rua das Camélias, 26, Jardim das Flores, unirá 260 casais ao mesmo tempo.

O tradicional evento é uma oportunidade para pessoas que desejam regularizar a união conjugal, mas não dispõem de recursos para arcar com as despesas com cartório e celebração.