Casamento Comunitário é realizado com cerimônia simbólica em Osasco

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco realizou, na sexta-feira (10), uma cerimônia simbólica para presentar os 120 casais que participaram da 26ª edição do Casamento Comunitário no município, com um par de alianças e um brinde.

A cerimônia simbólica aconteceu na sede do Fundo Social, localizada na avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina. O chefe de Gabinete, José Carlos Vido, representou o prefeito Rogério Lins e a primeira-dama, Aline Lins, que estão em quarentena.

Todos os casais que casaram no cartório civil da cidade entre os meses de fevereiro e março, por meio do Casamento Comunitário, receberão as alianças e o brinde, um jogo de toalhas de banho. Para que não haja aglomeração, apenas 20 casais estão retirando os presentes, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h, no Fundo Social.

O casamento comunitário é realizado todos os anos pela Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade. Devido a pandemia de covid-19, este ano não teve a tradicional cerimônia, mas os casais que moram juntos há anos e não têm condições de arcar com os custos de uma cerimônia não deixaram de ser contemplados com a ação.

O casal osasquense Natália Barros Ferino e Roberto dos Santos Silva fazem parte das pessoas que esperavam a oportunidade para se casar. Eles moram juntos há cinco anos e só agora conseguiram oficializar a união. “Infelizmente, não teve cerimônia (do casamento comunitário) este ano por causa da doença (covid-109), mas estamos felizes mesmo assim. É uma iniciativa muito boa porque muitas pessoas não têm condições de arcar com custos de um casamento”, disse Natália.

José Carlos Vido e Ribamar Silva, presidente da Câmera Municipal de Osasco, que também participou da cerimônia simbólica, desejaram felicidade aos casais que compareceram ao ato simbólico no Fundo Social de Solidariedade.