Casamento Comunitário oficializará a união de 227 casais em Osasco

O Fundo Social de Solidariedade, da Prefeitura de Osasco, realizará a 24ª edição do Casamento Comunitário no dia 26/5, a partir das 9h, no Ginásio de Esportes da Fito Zona Sul. Neste ano, o Casamento Comunitário oficializará a união de 227 casais, sendo que 152 deles participarão da cerimônia e os demais assinarão os documentos oficiais no cartório.

Para a realização da 24ª edição do Casamento Comunitário, o Fundo Social terá parceria com o Instituto Embelleze, que oferecerá gratuitamente penteados e maquiagem para deixar as noivas ainda mais bonitas para a cerimônia. A equipe do instituto realizará atendimento no próprio local, iniciando os trabalhos horas antes da cerimônia.

Na edição passada, 203 casais participaram da cerimônia, realizada também no Ginásio de Esportes da Fito. Além dos casais que participaram da cerimônia, 438 oficializaram a união através do Casamento Comunitário 2017.

Todos os anos, o Fundo Social de Solidariedade promove este tradicional evento social, contando com a presença do prefeito e da primeira-dama, que são os padrinhos dos noivos.

Sobre o Casamento Comunitário

Implantado em Osasco por meio da Lei nº 3.117, de 8 de maio de 1995, o Casamento Comunitário é uma oportunidade para casais que desejam regularizar a união conjugal, mas não dispõem de recursos para arcar com as despesas com cartório e celebração.

Em Osasco, os casais recebem alianças folheadas a ouro, Certidão de Casamento, um porta-retrato com fotos tiradas com os padrinhos, DVD da cerimônia, e um presente especial do Fundo Social de Solidariedade. Neste ano, os noivos ganharão um jogo de toalha e uma Bíblia oferecida pela Sociedade Bíblica do Brasil.

SERVIÇO



Casamento Comunitário

Dia: 26/5, às 9 horas

Ginásio de Esportes da Fito Zona Sul

(Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores