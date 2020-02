“Casamento” entre Rogério Ceni e São Paulo é “inevitável”, diz colunista

O jornalista Luis Augusto Simon, mais conhecido como Menon, declarou que o “casamento” entre o técnico Rogério Ceni e o São Paulo, time do qual é um dos maiores ídolos da história, é “inevitável”, mas só no ano que vem.

“A partir de 2021, a união entre Rogério Ceni do São Paulo será um fato inevitável. O caminho estará aberto”, avalia Menon em sua coluna no Uol nesta quinta-feira (13).

Este ano, o ex-goleiro, que comanda o Fortaleza, não voltaria a treinar o Tricolor devido ao atrito que tem com o presidente do clube, Leco. O dirigente lhe deu a primeira oportunidade como treinador, em 2017, e o demitiu após eliminações, em meio a um desmonte promovido pela diretoria no elenco.

Menon acredita ainda que o São Paulo não ganhará nenhum título importante em 2020, ano em que haverá eleição para a presidência do clube. “O novo presidente assumirá com o lema da renovação e não dá manutenção. E há maneira melhor de renovar do que com o respaldo de um ídolo? E há escudo maior que Ceni?”, analisa Menon.

O colunista ressalta, no entanto, que “no balanço das horas, tudo pode mudar com um título de [Fernando] Diniz”.