Casaviva Osasco realiza sarau artístico no Continental Shopping

No dia 6 de julho (sexta-feira), das 19h30 às 22h, a Casaviva – cultural e ambiental promoverá Sarau artístico no Espaço Cultural (3º Piso) do Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo.

O evento objetiva o crescimento cultural da cidade, apresentar novos artistas e divulgar para o público a produção coletiva e individual de talentos anônimos de Osasco e região, por meio de novas expressões. Entrada franca. Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré, SP.

Além das apresentações artísticas, haverá sessão de autógrafos do livro “O reencontro”, uma publicação da Editora do Autor, com a poeta e contista Risomar Fasanaro, bem como exposição de quadros feitos pela artista plástica Maitê Moreno. A renda dos quadros será revertida para a AVAMA – Ação Pró Vida Animal e Meio Ambiente.

A programação do Sarau conta com Pocket Show (música, dança, poesia) com Katie Carnicelli, Dani Gonçalves e Bruno Mariano, da Cia de Dança Marginais; Poeta Vera Godoy, com declamação de poesia autoral; e Roberto Tchêrê, voz e violão.

Ainda, poeta Alessandra Mansano, com declamação de poesia autoral; Dorgival Nazaro, da Oficina Musical, com alunos dos cursos de cordas e de sopros; Dráusio Silva e Anna Beh (música e dança); Performance “Lenda da paixão: boto-cor-de-rosa” (música, dança e poesia), com Rosi Cheque e Roberto Tchêrê e dança performática “Árvore” com a música Mata, de Marlui Miranda e Marcos Santilli.

INFORMAÇÕES

Carlos Marx – coordenador da Casaviva

cmarxalves@uol.com.br

(11) 99652-8199, WhatsApp

www.facebook.com/casavivaosasco