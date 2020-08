“Cascão” de Alphaville? Mulher reclama que Pyong não toma banho

A digital influencer Sammy Lee, mulher do hipnólogo e ex-bbb Pyong Lee, dedurou que o marido não tem tomado banho diariamente. Nos stories do Instagram, Sammy pede que ele se lave em um dos nove banheiros da nova mansão onde moram, em Alphaville.

“Você não tomou banho. Faz uma semana que você não toma banho. Seu chuveiro quebrou e fica arranjando desculpinhas, mas você pode usar o meu. Essa casa tem nove banheiros. O cheiro está vindo aqui”, reclamou Sammy, nesta quarta-feira (5).

Em sua participação no BBB20, da TV Globo, Pyong chegou a chamar a atenção dos telespectadores por aparecer com a mesma camisa por duas semanas seguidas. Do lado de fora da casa, o hipnólogo havia deixado um vídeo gravado explicando o motivo.

No vídeo, Pyong diz que não gosta de gastar energia tomando decisões “irrelevantes”, como pensar com que roupa vai sair ou combinar. Ele justificou ainda a afirmação citando como vantagem uma característica curiosa dos asiáticos: não possuem o gene responsável por produzir odor.