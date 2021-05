Caseiro de escola e filho vivem noite de terror, com tortura e ameaças, em assalto em Jandira

O caseiro de uma escola e seu filho viveram uma noite de terror durante um assalto em Jandira. Eles foram amarrados, torturados e ameaçados por cinco criminosos que invadiram o local.

Dois bandidos da quadrilha foram presos, na manhã de sexta-feira (30), por policiais militares que atuam na 4° Cia do 20° Batalhão. Os PMs foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência de roubo em uma escola. No local, se depararam com dois indivíduos entrando um carro e tentando fugir.

Os policiais conseguiram interceptar os até então suspeitos, que depois admitiram que faziam parte da quadrilha que invadiu a escola durante a noite. Próximo ao muro da escola, estavam vários itens separados para serem colocados no veículo, como 30 microfones, 15 webcams, 2 caixas amplificadas, 1 mesa de som, 1 kit microfone wireless, 2 caixas vazias de aparelhos de TV e 9 cabos de conexão, além de fios de cobre que foram retirados da escola e roupas diversas.

O caseiro da escola e seu filho contou aos policiais que cinco criminosos entraram na escola por volta das 23h do dia anterior, permanecendo até as 5h da manhã, os amarraram, ameaçaram e torturaram com um ferro de solda.

Conduzidos ao Distrito Policial de Jandira, juntamente com os objetos, os dois assaltantes permaneceram presos.