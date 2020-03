Casos confirmados de coronavírus em Cotia sobem para 2 e cidade tem 102 em isolamento

O número de casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) em Cotia subiu de um para dois, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura na manhã desta sexta-feira (20). Além disso, a cidade tem 102 pessoas com suspeita da doença, em isolamento.

Os casos notificados são 148, dos quais 33 moradores de outras cidades, e, destes, 11 foram descartados.

Nesta sexta, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, coloca em funcionamento uma sala de atendimento virtual para os moradores da cidade que apresentarem algum sintoma gripal e que suspeitem de contaminação pelo novo Coronavírus e um Centro de Combate ao Coronavírus na UBS do Atalaia.

A implantação dos serviços faz parte das diversas medidas adotadas pelo Governo Municipal para proteger a população do contágio com o novo Coronavírus (Covid-19).

Em relação à Sala de Atendimento virtual, o prefeito Rogério Franco informou que servidores da área da saúde vão dar orientações ao munícipe sobre a necessidade de irem à uma unidade de atendimento ou de controlarem os sintomas em casa. Para acionar esta Sala Virtual basta o morador ligar para o número 0800-484 8005 para receber as orientações. A ligação é gratuita e o serviço funcionará das 7h às 19h.

“Esta medida evitará que tenhamos as unidades dos Pronto Atendimentos lotadas de pessoas que podem resolver a situação tomando um antitérmico e fazendo repouso em casa mesmo”, o prefeito. “Pessoas capacitadas para orientar corretamente os moradores estarão na ponta da linha, é importante que a população lance mão deste canal de atendimento e use com responsabilidade”, completou.

O secretário de Saúde, Magno Sauter, destacou que muitas vezes os moradores têm dúvidas que, se sanadas por telefone, descartam a necessidade da ida presencial ao pronto atendimento.

“É natural que haja uma comoção quase generalizada em função das notícias mundiais relacionadas à Covid-19, as pessoas ficam apreensivas achando que qualquer espirro ou tosse já significa que tem que ir ao pronto atendimento. Este canal 0800 também servirá para tirar dúvidas e orientar sobre cada caso”, explicou Sauter.

Centro de Combate ao Coronavírus em Cotia

O Centro de Combate ao Coronavírus entra em funcionamento nessa sexta-feira (20), na UBS do Atalaia. O objetivo é afastar pessoas com síndromes gripais dos demais pacientes que procuram atendimento na UPA Atalaia, que fica ao lado da UBS. “Já temos transmissão comunitária do novo Coronavírus, portanto, qualquer paciente com sintoma gripal será atendido neste Centro. A medida vai proteger os pacientes que buscam atendimento, mas não apresentam sintomas gripais”, destacou Sauter.

Nos Pronto Atendimentos do Parque São George e de Caucaia do Alto, espaços também foram destinados para atender exclusivamente pacientes com quadros gripais e afastá-los do contato com os demais pacientes.