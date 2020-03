Casos confirmados de coronavírus em Osasco devem chegar a 17 nesta sexta (20)

O número de casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) em Osasco deve chegar a 17 nesta sexta-feira (20), informou o prefeito Rogério Lins em vídeo ao vivo nas redes sociais na noite desta quinta-feira (19).

De acordo com ele, a cidade tem hoje cinco casos confirmados da doença e outros 12 potenciais, que aguardam a contraprova. Até a noite de ontem (18), eram quatro casos potenciais, que aguardavam a contraprova.

Os cinco pacientes com coronavírus confirmado em Osasco até o momento, afirmou o prefeito, estão totalmente monitorados pela Vigilância Epidemiológica. “Todas elas estão reagindo bem, não fazem parte do grupo de risco e estão em isolamento”. De acordo com Rogério Lins, em investigação social foi constatado que “nenhum deles teve contágio na cidade de Osasco”.

Além disso, declarou o prefeito: “hoje temos 12 casos potencialmente confirmados. A tendência é que amanhã tenhamos 17 casos confirmados na nossa cidade”.

Bairros com casos confirmados ou “pré-confirmados”

Segundo o prefeito, os bairros onde moram pacientes confirmados ou “pré-confirmados” com coronavírus são: Jardim Veloso (3 casos), Santo Antonio (3), Rochdale (2), Helena Maria (1), City Bussocaba (1), Bandeiras (1), Km 18 (1), São Pedro (1), Vila Yara (1), Jardim Wilson (1), Bussocaba (1) e Umuarama (1).

“Evite a circulação que não seja extremamente necessária nesses bairros e na cidade como um todo”, ressaltou o prefeito, que pediu ainda que a população não consuma ou frequente o comércio não essencial que permanecer aberto, mesmo com as recomendações das autoridades de que suspendam as atividades para combater a pandemia do coronavírus.

Além dos casos confirmados ou potenciais, o número de suspeitas notificadas aumentou de 91 para 158, de ontem para esta quinta, uma alta de 73,6%. A cidade ainda não registrou nenhuma morte relacionada ao coronavírus.