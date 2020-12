Cassado no atual mandato, Rogério Franco assume novamente a Prefeitura de Cotia em 1º de janeiro

Cassado na reta final do atual mandato, Rogério Franco (PSD) deve assumir novamente a Prefeitura de Cotia em 1º de janeiro, já que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) não afeta a reeleição dele nas eleições municipais de novembro. “Logo mais, no dia 1º de janeiro, estaremos assumindo”, declarou.

Nas duas últimas semanas do ano, o prefeito cotiano é Dr. Castor Andrade (PSD), aliado do prefeito cassado, que era presidente da Câmara Municipal e assumiu a administração do município nesta terça-feira (15).

Rogério Franco foi cassado pelo TRE em decisão sobre um processo no qual é acusado de abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2016, quando foi eleito para o atual mandato. Ele ainda pode recorrer.

O agora ex e futuro prefeito nega as acusações e diz que a cassação resulta de “perseguição política”. “Esse processo não tem nada a ver com corrupção. Foi uma armação da oposição”, afirmou. “Nós sofremos uma perseguição política desde o dia 1º de janeiro de 2017, quando nós assumimos a Prefeitura”, declarou, em pronunciamento nas redes sociais na noite desta terça (assista abaixo).

No fim da semana passada, Cotia viveu um imbróglio sobre quem comandaria a Prefeitura nas duas últimas semanas do ano.

Com a cassação da chapa de Rogério Franco e do vice, Almir Rodrigues, o cargo naturalmente ficaria com o presidente da Câmara, Dr. Castor Andrade, aliado de Franco. No entanto, ele estava viajando e o vice-presidente da Câmara, o oposicionista Eduardo Nascimento (PSB), se declarou prefeito. Em meio ao impasse, Dr. Castor Andrade voltou às pressas de viagem e assumiu o cargo nesta terça.

Rogério Franco afirmou que vai tirar férias nos últimos dias do ano à espera de assumir novamente o cargo de prefeito em janeiro.