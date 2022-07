Castello Branco, em Barueri, terá blitz educativa contra o tráfico de pessoas

Na quinta-feira (28), a Secretaria da Justiça e Cidadania realizará, no Km 29 da rodovia Castello Branco, altura de Barueri, uma blitz educativa contra o tráfico de pessoas. Ação integra o calendário de atividades para conscientização da Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que ocorre de 25 a 30 de julho.

Iniciativa será realizada na rodovia, no sentido interior. “É de extrema importância esse trabalho educativo para ajudar a prevenir, identificar e combater esse crime gravíssimo”, afirmou o secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa.

Serão distribuídos folhetos e os motoristas serão orientados sobre como identificar, denunciar e prevenir os casos de tráfico de pessoas. “Blitz semelhante, realizada em janeiro deste ano, na Rodovia dos Imigrantes, deu excelentes resultados, com aumento das denúncias”, completou o secretário.

Serão divulgados também canal de denúncia e frases de conscientização em mais de 400 painéis eletrônicos ao longo de mais de 11 mil km de estrada.

A blitz será realizada por meio do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), com apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), da Polícia Rodoviária Estadual e da Concessionária CCR ViaOeste, que administra a Castello Branco.