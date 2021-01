Castramóvel de Itapevi pretende castrar mais de 600 cães e gatos nesta 2ª campanha

Em março será aberto um novo período para cadastro de pets, de acordo com a Prefeitura

A Prefeitura de Itapevi iniciou, nesta quinta-feira (21), a segunda Campanha de Castração de cães e gatos, que prevê a realização de 610 cirurgias previamente agendadas. A ação ocorrerá até o dia 29 de janeiro no Castramóvel, que está estacionado no Ginásio de Esportes, na avenida Rubens Caramez, 1000.

No primeiro dia foram realizados procedimentos apenas em felinos, no segundo, apenas em cães. Os animais contemplados nesta etapa foram cadastrados até o dia 6 de janeiro, no site www.castracao.itapevi.sp.gov.br/. O portal recebeu 2.313 inscrições online entre os dias 9 de dezembro e 6 de janeiro. Após a castração dos primeiros 610 pets, o Castramóvel realizará novos agendamentos dos inscritos.

A abertura de novo cadastro acontecerá a partir de março. Após a inscrição, agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais entram em contato para fazer o agendamento, por isso, é importante que os contatos fornecidos estejam corretos e possam receber ligação em horário comercial. O tempo médio de espera é de até 90 dias.

Itapevi realizou mais de 4 mil castrações em 2020

Desde o início dos serviços no Castramóvel, em fevereiro de 2020, a Prefeitura de Itapevi realizou 4.023 cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos. Por ser um consultório adaptado, são realizadas cirurgias em pets com até 15 quilos e sem raça definida. O programa gratuito não contempla animais de raça.