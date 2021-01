Castramóvel será um dos “presentes de aniversário” de Osasco

Osasco celebra aniversário de 59 anos em 19 de fevereiro e a Prefeitura prepara programação com inaugurações e lançamentos de obras e projetos para celebrar a data. Entre as ações em comemoração está a entrega do Castramóvel, serviço itinerante que vai oferecer castrações de cães e gatos.

“Vem aí o Castramóvel. Serviço em funcionamento no próximo dia 19/02, com capacidade para realizarmos 1.000 castrações por semana”, afirmou o prefeito Rogério Lins (Podemos) na noite desta quinta-feira (28), por meio das redes sociais.

“Com esse serviço percorreremos os bairros de Osasco, levando a castração gratuita, em respeito e atenção aos nossos pets”, completou o chefe do Executivo osasquense.

