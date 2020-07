Castramóvel volta a funcionar em Itapevi na segunda-feira

O Castramóvel, consultório veterinário móvel e gratuito para cães e gatos, volta a funcionar em Itapevi a partir de segunda-feira (6). O veículo ficará estacionado até o dia 17 de julho no Ginásio de Esportes e vai atender de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

Devido a pandemia do novo coronavírus, apenas atendimentos emergenciais para pets que já foram cadastrados por seus donos serão realizados inicialmente. Além disso, as equipes do consultório móvel, bem como os munícipes que levarem seus cães ou gatos devem cumprir as medidas de segurança e higienização contra a covid-19.

Para serviços de castração, ao levar o pet, o munícipe deve manter o distanciamento social de um metro e meio de outra pessoa, usar máscara e levar álcool em gel. Será permitido apenas um responsável pelo animal, desde que tenha idade entre 18 e 55 anos.

“Estaremos sempre observando a situação diante do quadro de pandemia. Poderemos suspender a iniciativa caso tenhamos resultados negativos em meio ao cenário pandêmico em que vivemos”, explica o secretário de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, Paulo Rogiério de Almeida.

Os servidores da Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais entrarão em contato com os responsáveis, previamente cadastrados entre o ano passado e os primeiros meses deste ano. O dia e horário para o procedimento cirúrgico no pet serão informados por telefone.

A capacidade do Castramóvel é de 60 castrações por dia, das 9h às 14h. Os animais passarão pelos procedimentos e retornarão aos seus tutores dentro de uma hora, minimizando o tempo em que o dono permanecerá no espaço. Os tutores deixarão os animais e serão orientados a retornar na alta médica para evitar aglomerações.

Para não colocar em risco a equipe e a população, animais com mais de 15 quilos, com potencial maior para destruir as gaiolas, fugir ou morder outros animais, munícipes ou equipe de apoio, não serão aceitos nesta fase inicial da retomada dos atendimentos.

Recomendações e preparo do pet para castração

Os animais devem estar em jejum de alimentação e água, por pelo menos seis horas e devem chegar no horário agendado. Devem ser trazidos por um único tutor adulto obrigatoriamente, sem outros acompanhantes e crianças. Serão disponibilizadas máscaras descartáveis para os munícipes que, eventualmente, precisem fazer a troca de suas máscaras.

Os gatos devem ser trazidos dentro de caixas de transporte, sendo uma caixa por animal. Já os cachorros serão aceitos desde que tenham até 15 quilos e sem raça definida (não há castração de animais de raça) e o ideal é que estejam em caixa de transporte.

Animais que tiverem pontos a serem retirados após a devida cicatrização deverão ser levados no Ginásio de Esportes onde o Castramóvel ficará estacionado. As medicações para o pós-operatório serão entregues na alta do animal, como antibiótico, analgésico e anti-inflamatório.

O Castramóvel ficará estacionado no ginásio de Esportes, que fica na avenida Rubens Caramez, 1000A, no centro de Itapevi. Mais informações sobre inscrições, dúvidas e orientações sobre o funcionamento do Castramóvel podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4205-0862 ou pelo e-mail sma@itapevi.sp.gov.br.