Cátedra Educacional abre 40 vagas de emprego de operador de telemarketing em Barueri

A empresa Cátedra Educacional anunciou que está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 40 novas vagas para a área de telemarketing de conta digital, em Barueri.

As oportunidades são em regime CLT, com escala 6×1, salário de R$ 2.200 e benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição e vale-transporte.

O processo seletivo requer itens como nível superior completo ou em curso, preferencialmente em Administração, Contábeis e Economia, experiência com aplicativo, conta corrente e tecnologia. Quem deseja concorrer à vaga precisa ter conhecimentos bancários básicos – Ted, Pix, Conta Bancária, Empréstimos e relacionados.

Além disso, o candidato deve ter prática com cliente fonado e chat, facilidade para interagir com as plataformas de comunicação e conhecimento de informática.

As principais atividades dos contratados serão: atendimento ao cliente, orientação sobre utilização do aplicativo de conta digital e sanar dúvidas.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Para se candidatar às vagas da Cátedra em Barueri e saber mais sobre o processo seletivo, basta acessar este site e preencher os dados solicitados no formulário.