Catedral de Osasco fará missas online em memória das vítimas de covid-19 a partir deste sábado

Mediante a vários pedidos, e sofrimento de centenas de pessoas que perderam seus entes queridos, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, vai realizar, todos os sábados, uma missa especial online em memória dos falecidos em decorrência do novo coronavírus (covid-19).

A primeira missa online será neste sábado (16), a partir das 11h. A transmissão ao vivo, sem a presença de público, poderá ser acompanhada pela página da Catedral no Facebook e no YouTube.

Os familiares que perderam seus entes queridos vítimas da covid-19, podem encaminhar os nomes dos falecidos à Catedral de Osasco, para que sejam relacionados às intenções. Basta preencher o formulário Intenções para a Santa Missa.

Publicidade

“O momento é delicado, por isso precisamos clamar a Deus para que no seu amor misericordioso de Pai, acolha os falecidos e também expressar nossos sentimentos de pesar, para com as famílias que choram a perda de seus entes queridos. Que em Deus possam encontrar coragem, força e o verdadeiro conforto”, declarou o Monsenhor Claudemir, pároco da Catedral de Santo Antônio.