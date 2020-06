Catedral de Osasco reabre para visitação e atendimentos

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, retoma parcialmente as atividades nesta terça-feira (16). Após mais de três meses com as portas fechadas devido a pandemia do novo coronavírus, a igreja volta a receber fiéis somente para visitação e atendimento. As missas presenciais ainda não foram retomadas.

Os fiéis podem visitar a Catedral de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, aos sábados, das 12h às 17h, e aos domingos, das 12h às 18h. O atendimento na secretaria da paróquia será realizado todos os dias, das 9h às 17h, onde funcionava a lojinha de Santo Antônio, que fica ao lado da entrada principal da igreja.

Já as missas presenciais serão retomadas em breve, segundo a igreja, que deverá seguir o decreto municipal que limita a presença de público em 30% da capacidade da Catedral. Para que a igreja consiga controlar o número de pessoas nas missas, os interessados em participar deverão fazer um cadastro antecipadamente.

Além do controle de acesso na igreja, os fiéis serão recebidos com álcool gel, terão a temperatura aferida e não poderão acessar as dependências da Igreja sem máscara. “Vamos adotar todas as medidas que forem necessárias para que nossos paroquianos retomem sua rotina de oração aqui na Catedral, porém com segurança e sem risco de contágio”, explica o pároco da igreja, o Monsenhor Claudemir José dos Santos.

Também não será permitida a presença de idosos, pessoas com doenças crônicas ou com sintomas de gripe durante as celebrações. A Catedral de Osasco orienta que essas pessoas continuem acompanhando as missas pelas redes sociais. Além disso, todos os serviços da secretaria paroquial estão disponíveis também no site da Catedral, no ícone “Secretaria Virtual”.

Serviço

Visitação a Catedral de Santo Antônio

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, aos sábados, das 12h às 17h, e aos domingos, das 12h às 18h

Secretaria paroquial: Todos os dias das 9h às 17h // Sacramentos: continuam suspensos temporariamente // Estacionamento: Funcionamento das 8 às 19 horas.