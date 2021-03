Catedral de Osasco realiza tríduo em honra a São José com missas online

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, preparou uma programação especial em honra a São José, o santo protetor da família. Com início na terça-feira (16), o cronograma conta com terços e missas que serão transmitidos ao vivo via Facebook e YouTube.

Devido à fase Vermelha do Plano São Paulo, que começa a valer nesta segunda-feira, a igreja suspendeu a presença do público na Catedral, mas os fiéis poderão acompanhar de forma remota.

Entre os dias 16 e 18 de março, às 18h30, haverá transmissão ao vivo do Terço de São José, e às 19h, da Santa Missa. Já na sexta-feira (19), a programação conta com a Santa Missa, às 7h e 12h; e às 18h será dedicado à adoração e benção do Santíssimo. As comemorações em honra a São José terminam às 19h, com a Santa Missa.

Confira a programação completa:

16, 17 e 18 de março: Terço de São José às 18h30 e Santa Missa às 19h;

19 de março: Santa Missa às 7h e às 12h; Às 18h adoração e benção do Santíssimo e às 19h Santa Missa

Onde assistir: Canal da Catedral de Osasco no YouTube ou nas redes sociais da igreja

Mais informações: www.catedraldeosasco.com.br