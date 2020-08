Catedral de Osasco vai fazer drive thru de lanches e porções

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, vai vender porções típicas das quermesses na sábado e domingo, dias 15 e 16 de agosto. Entre as opções do cardápio estão lanches de pernil, porção de calabresa e macarrão com almôndegas.

A novidade anunciada pela Catedral será uma oportunidade para os frequentadores da festa de Santo Antônio, padroeiro de Osasco, saborearem alguns dos pratos tradicionais do evento, que neste ano não foi realizado devido à pandemia de covid-19.

As porções poderão ser adquiridas na barraca, por meio de sistema drive thru, que será montada ao lado do estacionamento da Catedral, espaço onde acontece a tradicional Quermesse da igreja. Toda a renda será destinada à manutenção da Catedral de Santo Antônio.

Os ingredientes para a preparação dos pratos são fruto de doações à igreja. Quem quiser ajudar a Catedral, basta entrar em contato pelo site ou pela pagina da igreja no Facebook.

Mais informações, como horário de retirada dos pedidos e como fazer encomendas, serão disponibilizadas no site da Catedral de Osasco.