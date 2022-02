Catedral de Osasco vai leiloar batedeira, liquidificador, celular e artigos de decoração

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realizará no dia 12 de março a primeira edição do Leilão Beneficente da igreja. Iniciativa tem o objetivo de levantar recursos para ajudar nas despesas da Diocese.

Serão leiloados diversos itens como liquidificador, batedeira, cafeteira, aparelho celular, artigos de decoração, moda, entre outros. “Mesmo diante das dificuldades, a vida comunitária continua a todo vapor. Gostaria de contar com a participação de vocês, em um evento que estamos organizando, a fim de arrecadarmos fundos para honrarmos, com as despesas de nossa comunidade”, explicou Monsenhor Claudemir.

Para participar do Leilão no dia 12 de março, basta curtir a página da Catedral de Santo Antônio no Facebook e acessá-la às 19h. Os participantes farão os lances ao vivo durante o evento que será apresentado pelo Monsenhor Claudemir e pelos vigários da Catedral, Padres Thiago Jordão, Rodrigo Sousa e Vinícius Soares e pelo Diácono Robison José.

Arrecadação de itens

Faltando um mês para o evento online, a Catedral de Osasco está na fase de arrecadação de itens que serão leiloados. Quem quiser contribuir com a doação de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros produtos novos, basta entrar em contato via WhatsApp (11) 96579-4786.