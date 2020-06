Catedral de Osasco vende tradicional pão de Santo Antônio durante quarentena

Neste ano, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, não terá a tradicional quermesse em razão da pandemia de Covid-19. No entanto, passou a comercializar o pão de Santo Antônio para dar continuidade à tradição culinária de referência da igreja nesta época do ano.

O pão caseiro de leite é produzido com ingredientes selecionados e é vendido pela Catedral por R$ 10. Quem quiser encomendar o pão de Santo Antônio, basta preencher este formulário.

A igreja está com as portas fechadas durante a quarentena, mas as entregas dos pães serão realizadas todas as sextas, das 10h às 14h, por meio do sistema de drive thru instalado no estacionamento da Catedral, que fica na Rua Dom Ercílio Turco, 60, antiga Rua da Saudade.

Para evitar a disseminação do novo coronavírus, a equipe de colaboradores que faz a entrega dos pães segue todos os protocolos de higiene e cuidados necessários exigidos pelos órgãos de saúde e do município de Osasco.

Bolo de Santo Antônio

Esse ano, devido a pandemia do Covid-19, não haverá a tradicional festa do Dia de Santo Antônio, padroeiro de Osasco. No entanto, a igreja vai produzir o bolo de Santo Antônio para celebrar a data especial para os fiéis.

Como todos os anos, a Catedral solicita doações dos ingredientes para preparar o bolo. Quem quiser, pode contribuir doando farinha de trigo, doce de leite e açúcar. As doações podem ser deixadas no plantão de doações da Catedral, localizado no estacionamento da igreja.

O pedaço do bolo será vendo a R$ 10 no dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, e também poderá ser retirado no drive thru instalado no estacionamento da Catedral.