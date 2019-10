Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realiza Show de Prêmios

No dia 19 de outubro, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realiza o Show de Prêmios.

Além de prêmios em dinheiro, haverá muita música e opções gastronômicas. O evento acontece no Espaço Catedral, preparado para receber grandes eventos.

Para adquirir seu convite, dirija-se a secretaria paroquial. As cartelas principais são vendidas por R$ 30,00, para concorrer a R$ 2 mil em prêmios. Também será possível adquirir as cartelas avulsas no dia do evento.

Publicidade

Serviço:

Show de Prêmios na Catedral de Santo Antônio, em Osasco

Data: 19 de outubro

Horário: Das 19 às 23 horas

Local: Espaço Catedral – Rua da Saudade, 60 – Vila Osasco

Mais informações: 3681-9773