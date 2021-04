Catedral de Santo Antônio, em Osasco, retoma missas presenciais neste domingo (18)

Após governo estadual liberar, com restrições, o funcionamento do comércio em geral e a realização de cultos religiosos, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, anunciou a retomada das missas com a presença de público a partir deste domingo (18).

Além de funcionar com a capacidade reduzida do público (até 25%), como exigem os protocolos sanitários, a igreja continuará seguindo uma série de medidas de combate à disseminação da covid-19, como o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara e álcool gel.

A Catedral de Osasco também retomará seus horários habituais de funcionamento, ou seja, a Igreja estará aberta das 6h às 20h. Já a secretaria paroquial funcionará das 8h às 20h.

Confira a programação de missas na Catedral de Osasco:

Domingos: às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h

Terça-feira: às 7h, 12h, 15h e 19h

Quarta, Quinta e Sexta-feira: às 7h, 12h e 19h

Sábados: às 19h

A igreja continuará com a transmissão ao vivo das missas na página no Facebook e no canal da Catedral de Osasco no YouTube. Mais informações podem ser obtidas no site da Catedral ou nas redes sociais.

PARCERIA COM O HEMOCENTRO SÃO LUCAS// Catedral de Osasco faz nova campanha para incentivar doação de sangue nos dias 22 e 23