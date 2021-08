Catedral de Santo Antônio faz nova campanha por doação de sangue em Osasco

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, promove mais uma campanha para incentivar a doação de sangue na região. A ação acontece na quinta-feira (12), no salão de festas da igreja (rua Dom Ercílio Turco, 60, Vila Osasco).

publicidade

Desta vez, a iniciativa acontece em parceria com a OAB Osasco e a Fundação Pró-Sangue. Os interessados em doar podem fazer o agendamento no site www.catedraldeosasco.com.br, no ícone Secretaria Virtual. É possível escolher horários entre às 8h30 e 11h30.

Para ser um doador é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos), pesar no mínimo 50 kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); estar alimentado e apresentar documento original com foto.

publicidade

Confira os principais impedimentos temporários para doação de sangue:

Resfriado (deve aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas);

Gravidez;

publicidade

Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses);

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação (sombrancelhas, lábios, etc.) nos últimos 12 meses;

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses;

Qualquer procedimento endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia, etc.): aguardar 6 meses;

Extração dentária (verificar uso de medicação) ou tratamento de canal (verificar medicação): por 7 dias;

Cirurgia odontológica com anestesia geral: por 4 semanas;

Acupuntura: se realizada com material descartável: aguardar 24 horas; se realizada com laser ou sementes: apto; se realizada com material sem condições de avaliação: aguardar 12 meses;

Vacina contra gripe: aguardar 48 horas;

Herpes labial ou genital: apto após desaparecimento total das lesões;

Coronavírus:

Candidatos que apresentaram infecção pelo COVID-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias, após recuperação clínica completa (assintomáticos).

Candidatos que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com casos suspeitos ou confirmados de contaminação por coronavírus devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue.

Profissionais da saúde (médicos, enfermeiros entre outros) que trabalham diretamente com pacientes portadores de Covid-19 devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue.

Candidatos que foram vacinados contra covid-19 só podem doar:

– 48 horas após cada dose (vacina Coronavac, da Sinovac/Butantan);

– 7 dias após cada dose (vacina da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz); (vacina da Pfizer/BioNtec/Fosun Pharma); (vacina da Janssen-Cilag); (vacina Sputinik V, da Gamaleya National Center);

– 48 horas após cada dose (vacina Covaxin, da Bharat Biotech); e

– 7 dias após cada dose (vacina da Moderna/Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas).

RETOMADA// Eventos serão liberados a partir de 17 de agosto no estado