Catedral de Santo Antônio realiza bingo beneficente em Osasco

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, promove no dia 26 de agosto um bingo beneficente para arrecadar fundos para as obras da reforma. O evento será realizado das 15h às 22h, no estacionamento da igreja.

publicidade

Além das rodadas principais do bingo haverá rodadas extras, lanches, petiscos, porções, doces, bebidas e muita diversão para toda a família.

O kit com três cartelas já está à venda na secretaria paroquial e custa R$ 20. Com esse kit você concorre aos seguintes prêmios:

publicidade

1º Prêmio R$ 3.000

2º Prêmio R$ 2.000

3º Prêmio R$ 1.000.

Toda renda do evento será revertida para as obras da Catedral de Santo Antônio, que está em andamento desde o mês de dezembro de 2022. Mais informações podem ser encontradas no site www.catedraldeosasco.com.br.

publicidade

SERVIÇO

Bingo Beneficente da Catedral de Santo Antônio

publicidade

Quando: Dia 26 de agosto de 2023, das 15h às 22h

Entrada gratuita

Onde: estacionamento da Catedral (Avenida Santo Antônio, 1090 – Vila Osasco – Osasco