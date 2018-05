Cauã Reymond se recusa a soprar bafômetro e é multado em quase R$ 3 mil

A situação do galã Cauã Reymond se complicou após ele ser parado em uma blitz da Lei Seca, realizada de sábado para domingo, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o ator teria se recusado a soprar o bafômetro, sido autuado e apresentado um condutor habilitado para conduzir seu automóvel.

Assim, o ator acabou autuado e deve ser obrigado a arcar com uma multa de mais de R$ 2,9 mil. Ele também deve ter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 12 meses, com direito ao recolhimento da documentação.