Caucaia do Alto, em Cotia, ganha posto de atendimento do INSS

A Prefeitura de Cotia firmou uma parceria com o INSS para oferecer um posto descentralizado de atendimento previdenciário no Centro Integrado Tributário (CIT) de Caucaia do Alto. O novo serviço começa a funcionar na próxima segunda-feira (27), com atendimento mediante agendamento prévio.

No posto do INSS no CIT, os moradores do distrito poderão solicitar aposentadorias, pensões, salário-maternidade, auxílio por incapacidade, reclusão, além de benefícios assistenciais como o BPC. O atendimento será de segunda a sexta, a partir das 13h.

O agendamento deve ser feito pelo site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), acessando o “Portal de Serviços” e escolhendo “Agendamento CIT” > “CIT Caucaia do Alto” > “Atendimento INSS”. Após o cadastro, será gerado um protocolo com orientações.

No dia agendado, o cidadão deve comparecer 10 minutos antes com o protocolo e documentação necessária. Cancelamentos podem ser feitos online na área de agendamentos.