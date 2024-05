Caucaia do Alto, em Cotia, recebe tradicional ‘Folia de Reis: Viva Santo Reis – Com Terço’

Neste sábado (18), a comunidade de Caucaia do Alto, em Cotia, receberá mais uma edição da tradicional ‘Folia de Reis: Viva Santo Reis – Com Terço’, realizada pelo Grupo de Reis. A celebração, que homenageia os Três Reis Magos, contará com uma noite repleta de apresentações culturais e culminará com as bênçãos do Padre José Maria, pároco da Paróquia N. Sr. da Imaculada Conceição.

O evento, que comemorará 28 anos de festa, será realizado a partir das 19h na Casa do Seu Cassimiro de Jesus Nascimento, localizada na Rua Santa Rita, 84, Estrada da Estação. Desde 2022, a Folia de Santo Reis é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Cotia, por meio da Lei 2261/22.

A programação promete enaltecer a história e a fé da comunidade, com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia. Além das apresentações culturais, os participantes poderão desfrutar de lanches, fortalecendo o espírito comunitário e de partilha.

Os organizadores convidam a população a contribuir com doações de alimentos e bebidas, reforçando o sentimento de união e solidariedade que permeia o evento.