CCR RodoAnel promove campanha de segurança para motociclistas em Osasco

Nesta quinta-feira (4), a CCR RodoAnel, em parceria com a Prefeitura Municipal de Osasco, realizará uma campanha educativa voltada para motociclistas no centro da cidade. A ação, que será realizada das 10h às 12h na Av. Lázaro de Mello Brandão, 100, em frente à Prefeitura, visa promover a segurança no trânsito, especialmente durante as férias escolares de julho.

O ponto alto da campanha será a instalação gratuita de antenas corta-pipa nas motocicletas, uma medida crucial para prevenir acidentes causados por linhas de pipa nas vias públicas. Além disso, profissionais da concessionária estarão presentes para orientar os motociclistas sobre diversos aspectos de segurança no trânsito.

Vinícius Nevoa, gerente de Operações da CCR RodoAnel, destaca a importância da iniciativa: “Além de oferecer risco de acidentes para os motociclistas e ciclistas, a prática de soltar pipas próximo às rodovias pode levar a comportamentos perigosos, como invadir a pista para apanhá-las. Com a distração, o risco de atropelamento é muito grande”.

Durante o evento, os participantes receberão orientações sobre manutenção preventiva, com ênfase em itens essenciais de segurança como pneus, corrente, freios, farol e lanternas. Também serão distribuídos folhetos informativos com dicas de segurança para trafegar em rodovias.