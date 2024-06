CCR ViaOeste entrega obras de recuperação na Castello Branco em Carapicuíba

A CCR ViaOeste realizou, no último fim de semana, serviços de recuperação de pavimento em um trecho de 2 km da pista marginal oeste – sentido interior – da rodovia Castello Branco em Carapicuíba. As atividades ocorreram entre os km 20 e km 22 da pista marginal da rodovia, com o fechamento das faixas 1 e 2.

Os trabalhos de manutenção tiveram início às 23h da sexta-feira (21) e foram concluídos às 14h do domingo (23), conforme o cronograma previsto. Durante o período de obras, o tráfego ficou concentrado nas outras duas faixas disponíveis.

Os trabalhos de restauração do pavimento visaram garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia, além de proporcionar mais conforto aos motoristas durante suas viagens.