CCR ViaOeste inaugura novo acesso à rodovia Castello Branco em Barueri nesta sexta

A CCR ViaOeste anunciou a abertura de um novo acesso à pista leste (sentido Capital) da Rodovia Castello-Branco para esta sexta-feira (12). O dispositivo, localizado no quilômetro 25 da rodovia, conectará a avenida Anápolis, próximo à padaria Bethaville, à via expressa.

Com a nova configuração, motoristas vindos da Estrada dos Romeiros e do Centro de Barueri deverão utilizar a avenida Anápolis para acessar a Castello-Branco.

O desvio inclui a liberação parcial de um novo trecho da marginal leste, com 500 metros de extensão, que se conectará provisoriamente à via expressa. Esta medida, alinhada com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), é parte do projeto de implantação de novas pistas marginais na rodovia.

Após a conclusão das obras, o novo viário se conectará à ponte em construção sobre o Rio Tietê, paralela à atual ponte Guilherme de Almeida.