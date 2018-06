Celebrações pelo Dia de Santo Antônio, padroeiro de Osasco, começam amanhã

Na quarta-feira, 13 de junho, comemora-se o dia de Santo Antônio, padroeiro de Osasco. Neste dia, a Catedral de Santo Antônio vai realizar uma grande festa que deve reunir mais de 12 mil pessoas.

As comemorações já tiveram início no último dia 1º de junho, com a trezena de Santo Antônio, com missa realizada todas as noites.

Nesta terça-feira, 12 de junho, ocorre o levantamento do Mastro de Santo Antônio, que tem 11 metros de altura e é decorado com 130 metros de fitas.

A tradição reúne fiéis na frente da igreja, que aproveitam a oportunidade para fazer pedidos e agradecimentos ao Santo conhecido como “casamenteiro”. O evento terá também show pirotécnico.

No dia seguinte, 13, Dia de Santo Antônio, a festa começa cedo, com a primeira missa as 7h e a benção do bolo de Santo Antônio que tem mais de 30 metros. Durante todo o dia a cidade fica em festa e a tarde é marcada por uma grande procissão, seguida por um grande show pirotécnico em frente à “igreja mãe da Diocese”.

Depois da queima de fogos, que reúne também visitantes de outras cidades, as pessoas podem aproveitar a 88ª quermesse, que conta com mais de 2 mil metros de área coberta e gastronomia diversificada.

CELEBRAÇÕES EM OSASCO PELO DIA DE SANTO ANTÔNIO

Dia 12 de junho, às 19h30 – Missa, levantamento do mastro e show pirotécnico

Dia 13 de junho – Dia do Padroeiro – às 7 horas, missa com benção do bolo; às 10 horas missa diocesana com o bispo Dom João Bosco; e às 15 horas missa, procissão e show pirotécnico

88ª Quermesse da Catedral de Santo Antônio – Dia 12 a partir das 18 horas e no dia 13, das 11h às 23h.

A Catedral está localizada na avenida Santo Antônio, 1090, Vila Osasco