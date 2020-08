Celso Giglio é homenageado com nome no futuro Hospital da Criança de Osasco

O ex-prefeito de Osasco e ex-deputado estadual Celso Giglio, que morreu em julho 2017, aos 76 anos, será homenageado com seu nome no futuro Hospital da Criança de Osasco, que ficará no Jardim Piratininga, zona Norte da cidade, e deve ser entregue pela Prefeitura em 2022.

O anúncio da homenagem a Celso Giglio foi feito pelo prefeito Rogério Lins no lançamento da pedra fundamental da obra, na sexta-feira (14).

As filhas do ex-prefeito, Giovana e Isabela Giglio, participaram do evento. “Para nós, é um dia de muita alegria e saudade. Recebemos essa homenagem com muita emoção e humildade. Agradecemos o carinho que o povo de Osasco sempre teve com meu pai”, disse Isabela.

O Hospital da Criança será construído na Avenida Getúlio Vargas, 807. A unidade de saúde ficará num terreno de 2.675m², terá três pavimentos, 40 leitos de internação, 10 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além de três salas de Centro Cirúrgico.

“O hospital terá toda infraestrutura necessária para atender as crianças com todas as especialidades pediátricas e com toda individualidade que elas precisarem”, disse o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

Celso Giglio

Nascido em 19 de fevereiro de 1941, na cidade de Campinas, Celso Giglio mudou-se para Osasco no início da década de 60, onde viveu e iniciou a carreira política.

Médico formado pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, especializou-se em cirurgia geral e obstetrícia, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Também se formou em Administração Hospitalar pela Universidade de São Paulo.

Membro do PSDB, foi prefeito de Osasco por dois mandatos: de 1993 a 1996 e de 2001 a 2004. E foi deputado estadual por dois mandatos.

Dr. Celso Giglio faleceu no dia 11 de julho de 2017, aos 76 anos, após sofrer um acidente doméstico.