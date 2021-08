O apresentador Celso Portiolli, do SBT, é o convidado deste sábado (7) no programa “Hora do Recreio”, apresentado por Oscar Pardini na TV Osasco. A atração será exibida a partir das 20h.

