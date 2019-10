Cemitério de Barueri se prepara para receber 40 mil visitas no Dia de Finados

A Prefeitura de Barueri se prepara para receber cerca de 40 mil visitas durante as homenagens póstumas do feriado do Dia de Finados (2 de novembro, sábado). Uma equipe de colaboradores está escalada para auxiliar o público na localização dos túmulos, no Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira, na Vila São Francisco (bairro Fazenda Militar).

O atendimento no sábado (2 de novembro), dia de maior movimentação, será das 7h às 18h; no dia anterior (sexta-feira, 1º de novembro) e no domingo (3 de novembro), o funcionamento ocorrerá em horário normal.

Haverá uma tenda para informações aos visitantes. Mas quem quiser saber o local correto dos jazigos poderá consultar a lista de sepultamentos através do nome, filiação, ou data do falecimento no portal de Barueri, neste link.

No sábado haverá missa de hora em hora, a partir das 9h, na praça em frente ao velório do cemitério. Fora do complexo, os organizadores montarão um espaço especial com cerca de 250 cadeiras para a celebração de missas pelos padres de sete paróquias de Barueri.

Em Barueri, a exemplo do ano passado, o Dia de Finados terá operação especial nos arredores do cemitério com apoio da Guarda Municipal, do Demutran e de ambulâncias da Secretaria de Saúde.

Serviço

O Cemitério de Barueri, onde também fica a Praça da Saudade, está localizado na Vila São Francisco (Bairro Fazenda Militar).

Mais informações pelo telefone 4198-3009.