Cemitério vertical biosseguro de Itapevi deve ser entregue em setembro

As obras do novo cemitério de Itapevi já estão na fase final. Com previsão de conclusão de obras para setembro deste ano, o Memorial Parque Itapevi será o primeiro cemitério vertical 100% Biosseguro do Estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, pasta que acompanha a obra cerca de 97% dos trabalhos foram executados.

publicidade

Instalado na região da Cohab, o equipamento contará com sistemas de gavetas distribuídas em sete andares. A estrutura de concreto armado já foi concluída, assim como a colocação do piso intertravado das ruas e a implantação das gavetas biosseguras.

Nesta etapa estão sendo realizados os serviços de paisagismo, colocação de lona tensionada, instalação do guarda-corpo e dos corrimãos das rampas acessíveis, além da construção de mais lóculos (gavetas) verticais.

publicidade

As gavetas biosseguras, sem emendas, são produzidas em fibra de vidro e resina de garrafas pet. Este sistema permite um sepultamento mais seguro ambientalmente, já que não contamina o ar, o solo ou o lençol freático e reduz o nível de enxofre lançado no ar.

A Prefeitura de Itapevi explica que outra vantagem do cemitério vertical é a otimização do espaço: a proporção é de um túmulo convencional para cada sete sepulturas verticais. O novo modelo também permite um sepultamento mais rápido, concluído em apenas dez minutos, enquanto no modo convencional, são utilizados cerca de 55 minutos.

publicidade

Cemitério vertical terá 4 mil gavetas

O Memorial Parque terá capacidade para até 4 mil gavetas. O sistema rotativo resolve a necessidade de novas sepulturas com o passar do tempo, já que os corpos permanecem nas gavetas por três anos, sendo direcionados posteriormente para um ossário com identificação do sepultado.

Segundo a administração municipal, o novo cemitério será utilizado para os novos sepultamentos e o atual, no Jardim Julieta, que já está no limite da sua capacidade, terá sua manutenção garantida, mas sem novos sepultamentos, na parte pública.