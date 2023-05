“Cena de filme”: perseguição de moto em Osasco viraliza na web

Viralizou nas redes sociais nesta semana um vídeo que mostra uma perseguição da Ronda Ostensiva Municipal de Osasco (Romo) a um casal de moto pelas ruas da cidade. As imagens “cinematográficas” foram compartilhadas no Twitter pela conta estrangeira “clips that go hard” [clipes difíceis, na tradução literal], no domingo (7), e chamou a atenção de internautas Brasil afora.

A cena publicada pelo perfil especializado em flagras radicais já tem mais de 9 milhões de visualizações somente no Twitter. Já o vídeo original foi postado pelo guarda civil municipal M. Teixeira em 6 de outubro de 2021, no YouTube, onde acumula 2, 8 milhões de visualizações até hoje (9).

As imagens ganharam até trilha sonora com a música “Open Your Eyes”, da banda Snow Patrol, e “Machinehead”, da banda Bush, foram comparadas também ao filme “Missão Impossível”. “Nunca vi uma perseguição tão profissional como essa. Realmente, o policial demonstrou perícia, técnica, e tranquilidade. Extremamente preparado psicologicamente”, comentou um internauta no YouTube.

“Parece cena de filme”, escreveu outro nas redes sociais. “Melhor filme brasileiro de ação desde ‘Tropa de Elite'”, disse outro internauta, no Twitter.

Conheça Osasco através de uma perseguição policial ao som de Open your eyes, de Snow Patrol. https://t.co/b1OTmJ51vS pic.twitter.com/zGKzVuGhR4 — Flávio Costa (@flaviocostafi) May 8, 2023

A perseguição, que durou cerca de 20 minutos, começou em Osasco e acabou na Vila São Roque, em Carapicuíba, cidade vizinha, quando a moto do casal caiu. A GCM não encontrou nada de ilícito com eles. A documentação da moto estava em dia, no entanto, o motociclista foi autuado por conta da prática de malabarismo em via pública, que é considerada uma infração pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Prefeitura de Osasco informou ao “Uol” a veracidade das informações no vídeo e acrescentou que o piloto da moto estava em alta velocidade e não obedeceu à ordem de parada da GCM. Após a perseguição, que só terminou em Carapicuíba, a moto foi apreendida.

Assista ao vídeo original da perseguição em Osasco:

Confira algumas reações:

6 minutos de perseguição, de Osasco a Carapicuíba, com o PM merecendo um prêmio pela condução da moto (eu achei que ele ia perder o cara quando entrou nas vielas, mas não) — No Wattpad @RenataCosta282 (@renatastone) May 8, 2023

Acabou o reinado de John Wick 4, essa é a melhor sequência de ação do ano. https://t.co/N5NoTAwFs4 — Vinicius Colares (@The_Colares) May 8, 2023