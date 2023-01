Censo IBGE: moradores de Osasco podem agendar pesquisa pelo telefone 137

Os moradores de Osasco que ainda não responderam o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) podem agendar a participação na pesquisa por telefone: Disque-Censo 137. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, das 8h às 21h30.

publicidade

Segundo o IBGE, órgão que é responsável pelo estudo, mais de 83% da população já foi recenseada. O instituto espera que com o atendimento telefônico, o fim da coleta seja agilizado.

Ao receber a ligação, os atendentes pedem que o morador se certifique de que nenhuma outra pessoa que reside no domicílio respondeu ao Censo, pois basta que um morador forneça as informações por todos. Caso o morador confirme que ninguém no domicílio respondeu, a ligação prossegue e o atendente solicita o endereço para verificação.

publicidade