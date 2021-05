Central 156 de Osasco já fez 71 mil atendimentos neste ano

Com os agendamentos para a vacinação contra a covid-19 no drive thru, que são realizados desde fevereiro, a Central 156, da Prefeitura de Osasco, registrou alta de 31,48% no número de atendimentos, passando de 54 mil, em 2020, para 71 mil neste ano.

De acordo com Jefferson Tomachevisk, gestor da Central 156, o tempo das ligações também se estendeu durante esse período. “A complexidade das informações, como confirmação de dados, número de documentos, entre outros, exige que o atendente estenda a duração da ligação”, explica.

Assim que a Secretaria de Saúde disponibilizou o agendamento para as pessoas com comorbidades, a Central 156 ganhou o apoio de uma equipe de enfermagem, através de plantão remoto, que esclarece as principais dúvidas do atendente e, consequentemente, do munícipe.

Durante o atendimento são esclarecidas dúvidas como laudo médico a ser apresentado e comorbidades atendidas naquela fase da vacinação. Os atendentes também orientam os munícipes sobre a necessidade do cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br, o que agiliza a vacinação, seja no drive-thru ou nas Unidades Básicas de Saúde.

Canais da Central 156

A Central 156 existe há mais dez anos e pode ser acessado pelo APP 156 Osasco, WhatsApp (11) 3651-7080, chat (central156.osasco.sp.gov.br) ou pelo o e-mail: 156@osasco.sp.gov.br. A Central 156 ainda conta com totens nas secretarias de Finanças e de Habitação.

Pelo chat, o munícipe pode solicitar informações sobre protocolos abertos na Central, assim como sobre serviços, além de realizar agendamento para atendimento em órgãos municipais. As solicitações enviadas por e-mail são repassadas aos órgãos responsáveis, os quais responderão aos munícipes dentro de um prazo pré-estabelecido.

Já no App Osasco, é preciso fazer um cadastro, informar e-mail e registrar uma senha, para ter acesso a aba de solicitações de serviços, como iluminação pública, limpeza de bueiros, retirada de móveis velhos, entre outros. O munícipe também pode, ao fazer uma denúncia, mandar a localização e fotos, através do aplicativo.

